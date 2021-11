Musical dialettale e humour nero: va in scena “Co la Siora ciama”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Seconda commedia in abbonamento per la “37esima stagione del teatro in dialetto triestino” organizzata e promossa da L’Armonia APS Associazione tra Compagnie Teatrali Triestine - F.I.T.A.

Venerdì 5 e sabato 6 alle ore 20.30 e domenica 7 novembre 2021 alle 16.30 al Teatro “Silvio Pellico” di via Ananian a Trieste andrà in scena la Compagnia Tutto fa Broduei APS – F.I.T.A. con la commedia musicale "Co' la siora ciama" di Francesca Grisonich, regia di Stefano Volo.

Nei secoli co’ la siora rivava, tutti si nascondevano inutilmente, ma in questi tempi moderni, quando anche “lei” è costretta allo smart working, resterà tutto uguale? Con questo spettacolo cercheremo di scoprirlo, perché, come tutti ben sapete, nella vita due cose son sicure: una è che i TUTTO FA BRODUEI non vi lasciano mai senza una risata e la seconda è che CO’ LA SIORA CIAMA…

Gli interpreti dello spettacolo sono: Francesco Bulli, Diana Feresin, Francesca Grisonich e Stefano Volo.

Coreografie: Sara D’Attoma. Trucco&Parrucco: Gabriella Lombardo e Alice Bulli. Luci&Suoni: Luca Martelli. Regia di Stefano Volo.

La Compagnia TUTTO FA BRODUEI APS – F.I.T.A. sarà in scena al Teatro “SILVIO PELLICO” di via Ananian i giorni 5-6-7 E 12-13-14 novembre 2021, venerdì e sabato alle ore 20.30 e domenica alle ore 16.30 (ampio parcheggio fino ad esaurimento posti).

Prevendita biglietti al TICKETPOINT di Corso Italia 6/c a Trieste (1° piano) e da quest’anno anche online https://biglietteria.ticketpoint-trieste.it

La 37ma Stagione de L’ARMONIA APS si svolge con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste. Si ringrazia il main sponsor Banca Mediolanum. L’evento è inserito nel Progetto L’ARMONIA teatro amatoriale sostenuto dalla F.I.T.A. – U.I.L.T. FVG.

Un Stagione Teatrale che rispetterà tutte le norme imposte dal periodo che stiamo vivendo per poter offrire un “Teatro in Sicurezza!” Accesso al teatro consentito solo con la Certificazione Verde Covid-19 valida ovvero con il green pass. I controlli non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...