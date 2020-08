La comunità musulmana festeggia la Festa del Sacrificio ma i fedeli vengono scambiati per migranti

I membri della comunità musulmana di Trieste sono stati scambiati per migranti dai militari. E' successo mentre i fedeli stavano partecipando alla Festa del Sacrificio al campo sportivo di Borgo San Sergio. I militari li hanno fermati per poterli identificare e solo in seguito si sono accorti dei loro vestiti appariscenti e del numero troppo elevato rispetto a quello riscontrato normalmente nel corso degli arrivi dalla rotta balcanica.

Alla festa hanno partecipato tutte le comunità musulmane della città provenienti da 54 Paesi diversi. I fedeli hanno prestato grande attenzione al rispetto delle norme anti-Covid: effettuata la misurazione della temperatura, distribuite mascherine e gel disinfettante. Mantenuta anche la distanza di sicurezza.