Partita segreta tra Nagane Mujesane e Iron Maiden, l'amicizia continua

“Non c’è due senza tre” diceva un vecchio proverbio. Nagane Mujesane e Iron Maiden si sono sfidati sul campo di calcio per la terza volta. Una partita segretissima giocata martedì sul campo del S.S.D. Cordicella di Bologna, vinta dai Maiden con un 6-3. Seicento km e sette ore di viaggio - tra andata e ritorno – sono stati il dolce prezzo da pagare per il privilegio di 90 minuti che passeranno alla storia.

Quella di martedì è stata appunto la terza partita e ha rinnovato un'amicizia nata nel 2016. Era il 25 luglio, infatti, quando, nel totale riservo, il campo del Domio a Trieste aveva ospitato la prima segretissima amichevole tra Nagane Muiesane e Iron Maiden: approfittando del day off del tour dopo la tappa romana, la formazione del gruppo britannico era scesa in campo tra l’incredulità generale della squadra muggesana che vedeva realizzarsi uno di quei sogni che si credono impossibili. Solo due anni più tardi, il 16 luglio 2018, lo stesso campo di gioco aveva ospitato le medesime squadre per quello che poteva essere considerato un match di sblocco del pareggio finale (5-5) della prima partita triestina: nonostante la lenta ma caparbia rimonta, gli Iron Maiden avevano lasciato il campo con una rete di svantaggio sulle Nagane Mujesane (8-7).

È stata, ancora una volta, una partita tirata ma estremamente corretta quella che ha visto primeggiare la formazione inglese con 6 reti a 3 sul campo "Biavati" di via W. Shakespeare. Un’esperienza indimenticabile che la Nagana storica Marco Kerin è riuscita a regalare ai suoi amici e compagni di squadra. “Ho conosciuto Steve nel ‘98 nell’Essex e da allora siamo sempre rimasti in contatto” ha ricordato il triestino che, ben noto in ambiente calcistico oltre che musicale come bassista, ha vissuto anni in UK con la moglie – anche lei triestina- Anna Rizzi".

Dopo le fatiche calcistiche, gli Iron Maiden avrebbero dovuto calcare ieri sera, 7 luglio, il palco all’Arena Parco Nord di Bologna, ma la tappa è stata prima rinviata a causa di un temporale e poi cancellata per ragioni di sicurezza. Nei prossimi giorni dovrebbe essere comunicata la data di recupero del concerto. Chissà se “la quarta vien da sé?".