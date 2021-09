Malore sulla Napoleonica, escursionista a Cattinara

Un triestino del 1948 ha perso conoscenza questa mattina intorno alle 10.30 mentre percorreva assieme alla moglie il sentiero Cobolli. E' stata la donna a chiamare il Nue112 e la Sores ha inviato sul posto il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l'auto medica e l'ambulanza. Non sono stati raggiunti subito perché la localizzazione aveva fornito una posizione vicino al Monte Grisa, mentre invece i coniugi sono stati trovati nei pressi dell'obelisco a poca distanza dalla strada vicentina. E' quindi stato possibile arrivare con l'auto medica molto vicino al punto e i soccorritori hanno potuto accompagnare l'uomo, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, a bordo di questa e quindi consegnarlo all'ambulanza per condurlo in ospedale per gli opportuni controlli. Sette i soccorritori della stazione di Trieste che si sono mobilitati e operazioni concluse poco prima delle 12.