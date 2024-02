Blitz dei Nas: chiuso un centro per minori non accompagnati

TRIESTE - I Nas chiudono un centro per minori non accompagnati a Trieste e rilevano irregolarità in cinque delle quindici strutture (tra cui delle case di riposo) sottoposte a verifiche in ambito regionale. L'operazione, ordinata dal Ministero della salute, è stata eseguita dai carabinieri dei Nas di Udine, competenti su tutto il Friuli Venezia Giulia. Come riporta il Tgr Rai Fvg, la chiusura della struttura nel capoluogo giuliano è stata disposta dal comune per una presenza di ospiti superiore a quella massima autorizzata. Il responsabile è stato denunciato. In un altro centro per minori, sempre a Trieste, sono state rilevate irregolarità sulla formazione degli operatori e la nomina degli addetti alle emergenze. Una sanzione anche in una casa di riposo a Grado, per irregolarità sui tempi di deposito dei rifiuti sanitari pericolosi. Notizia in aggiornamento.