Bambino nasce in casa nella notte con l’aiuto degli infermieri

TRIESTE - Un bambino è nato in casa nella notte tra il 15 e il 16 agosto da una coppia di cittadini italiani. Determinante l'aiuto del personale infermieristico, grazie al quale il piccolo e la mamma stanno bene. Intorno alle tre del mattino la chiamata del papà è giunta alla sala operativa Sores e, in un primo momento, l'infermiere al telefono ha tranquillizzato il 40enne, piuttosto agitato, per poi guidarlo nelle manovre necessarie. È subentrato poi il personale del 118 e un infermiere ha fatto nascere il bimbo senza complicazioni. La mamma è il bambino sono ora al Burlo in buone condizioni di salute.