Il sindaco punta sul web: nasce robertodipiazza.it

E' nato www.robertodipiazza.it, il nuovo sito del sindaco Roberto Dipiazza. Un contenitore che raccoglie i momenti legati alla politica - e quelli privati - che hanno segnato la carriera e la vita del primo cittadino. Il menù si divide principalmente in: "La mia vita", "Opere", "Borgo Porto Vecchio" e "Momenti magici". Nella sezione "Opere" vengono riportate tutte le opere realizzate nel corso dei suoi mandati, quello dal 2001 e quello dal 2016. Mentre nel "Borgo Porto Vecchio" si parla dei progetti legati al Porto Vecchio, in via di realizzazione. Un modo per ricordare ai cittadini, come recita lo slogan in home page firmato da Dipiazza, che "Trieste è la nostra casa e amo prendermene cura", seguito dall'immancabile hashtag #soprattuttotrieste. Nei "Momenti magici" ci sono invece non solo importanti momenti istituzionali come Pahor e Mattarella davanti al Foiba di Basovizza e la visita del Presidente Ciampi nel 2004, ma anche quelli privati come il matrimonio con la sua amata Claudia, la cresima e un ritratto del suo fedele cane Ted. Un vero e proprio "diario" personale e politico che, in vista delle amministrative, vuole ripercorrere l'operato di Dipiazza ed evidenziare il lungo "rapporto" con la città.