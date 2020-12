Natale 2020, gli auguri del sindaco Dipiazza: "Un abbraccio a medici e operatori sanitari"

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza: "Cari concittadini non è sicuramente il Natale che avremmo voluto avere. Mando un grande abbraccio a tutti voi ed a tutte le persone che anche in questi giorni sono impegnate in prima linea sia negli ospedali per curare chi sta male, sia per strada per far rispettare le regole".