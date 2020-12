Regali di Natale irregolari: sequestrati 1000 articoli, quasi 20mila euro di multe

Con l’approssimarsi delle Feste Natalizie, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha in corso di svolgimento una specifica campagna di controllo in ambito nazionale su giocattoli e tradizionali articoli utilizzati nel periodo festivo, al fine di verificare la conformità e il rispetto dei requisiti di sicurezza a tutela della salute del consumatore.

Per quanto riguarda il Nas di Udine, che ha competenza su tutta la Regione, i risultati della “campagna” hanno portato a 50 controlli (Trieste 10, Gorizia 7, Pordenone 10, Udine 23), a centinaia di sequestri e a sanzioni per svariate migliaia di euro. Nel dettaglio, nella sola Provincia di Trieste sono state sequestrate 296 confezioni di giocattoli per violazione materia etichettatura, per un controvalore di 800 euro e sanzioni di 3.000 euro.

A Gorizia invece sono state sequestrate 20 confezioni di giocattoli per violazione materia etichettatura, per un controvalore di 200 euro e una sanzione da 3.000 euro. Sequestrate anche 200 confezioni articoli natalizi (profumatori, glitter) del valore di 1.000 euro e sanzioni per 10.000 euro. Infine, sono state sequestrate 460 confezioni di cosmetici per un valore di 3.000 euro e con una relativa sanzione di 3.000 euro.