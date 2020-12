"Natale a Opicina": si illumina il presepe di Villa Carsia

Si è svolta nel pomeriggio l’accensione delle luci del presepio di Villa Carsia presso la rotondina di via S. Isidoro (Largo S. Tommaso), realizzato da Nonna Bruna con l'apporto di Silvio Buzzai e Dario Rota, nell’ambito della manifestazione “A Opicina Natale con noi 2020”. Presenti le Autorità cittadine rappresentate dall'Assessore comunale Carlo Grilli e dalla Presidente del Consorzio Centro in Via Insieme a Opicina – Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina oltre che di Babbo Natale in carne e ossa, impersonato da Omar Marucelli.

“A Opicina Natale con noi 2020” è promosso dal Consorzio Centro in Via - Insieme a Opicina/Skupaj na Opčinah in co-organizzazione con il Comune di Trieste e in collaborazione con la II Circoscrizione Altipiano Est e grazie al contributo di Confcommercio, Terziaria Trieste e Zkb Zadružna Kraška Banka Trst Gorica Zadruga - Zkb Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia.

Gallery