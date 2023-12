Natale Sub: in centinaia alla messa subacquea di Santo Stefano

TRIESTE - In centinaia si sono radunati oggi, nel giorno di Santo Stefano, per celebrare la 47esima edizione del Natale Sub, evento unico in Europa organizzato dal Sub Sea Club Trieste. Un’occasione che, come ogni anno, richiama davanti alla scala reale i credenti e i simpatizzanti, con la tradizionale omelia pronunciata da Don Francesco Pesce in immersione nelle acque del bacino San Marco, all’interno di un’apposita campana di vetro. Nell’omelia è stato ricordato Elvio Bortolin, pioniere della pesca subacquea a Trieste, venuto a mancare poche settimane fa. Presente anche il sindaco Roberto Dipiazza e altri esponenti della politica locale. Per la prima volta, come occasione di sensibilizzazione sul tema della disabilità, una ragazza non udente ha effettuato un’immersione in apnea insieme a Don Francesco, con il supporto del Circolo Subacqueo Pescasportivo Ghisleri. Dopo un momento di preghiera a terra don Pesce, esperto subacqueo con brevetto che da 10 anni celebra la funzione, si è immerso per leggere ad alta voce le parole del vescovo di Trieste monsignor Enrico Trevisi. Nel messaggio un augurio per un Natale “in cui le persone prevalgano sui consumi”.