Messa di Natale a San Giusto, assente la politica

TRIESTE - I banchi in prima fila, solitamente occupati dai rappresentanti degli enti locali, questa mattina erano vuoti. Una assenza che si è fatta notare all'interno della cattedrale di San Giusto in occasione della messa di Natale, ma che per il sindaco Roberto Dipiazza non rappresenta un caso. "Non c'è nessun problema". Anche per il presidente del consiglio comunale Francesco Di Paola Panteca la questione non c'è. Il vescovo Enrico Trevisi: "Ci siamo visti tante volte nei giorni precedenti". Quest'anno l'inizio della sacra funzione è stato anticipato di mezz'ora e, ad ascoltare l'omelia di Trevisi, oltre a qualche centinaio di fedeli, di esponenti delle istituzioni c'erano solo il comandante provinciale dei carabinieri e della capitaneria di porto. Assente in toto la politica.

La distanza sui temi sociali

Al di là delle dichiarazioni ufficiali, non è un mistero che le posizioni della Diocesi e delle giunte che governano la politica locale e regionale non siano allineate, soprattutto su alcuni temi sociali. I numerosi richiami alla gestione dell'immigrazione (il "caso" dell'ex Silos su tutte) hanno segnato un cambio di passo rispetto al passato. Dopo la messa, il vescovo si è recato al pranzo della comunità di Sant'Egidio, organizzato dallo stesso sodalizio presso il centro congressi di porto vecchio. Dando un'occhiata invece ai diversi momenti conviviali organizzati dal mondo del volontariato, il centrodestra era rappresentato al pranzo della Comunità di Sant'Egidio da Carlo Grilli, ex assessore al Sociale del Comune di Trieste ed ora consigliere regionale.

Le parole di Carlo Grilli

"Gesù ci ha portato un grande vescovo - queste le parole di Grilli -, benvenuto nella nostra città. Nel sedersi ai tavoli con le persone invitate al pranzo ha dato un segnale di incontro molto forte, non scontato, ma gratuito. Come istituzioni l'impegno di essere al fianco della comunità di Sant'Egidio c'è. Benvenuti e grazie per il lavoro che fate, avete una grande responsabilità, ovvero quella di promuovere l'inclusione in questa città, quella Trieste che per prima in Europa ha aperto le porte alle persone straniere. A noi come istituzioni la responsabilità di continuare ad esservi vicini".