Natalità, a Trieste superate le 1500 nascite nel 2022: è il dato più alto da sette anni

I nuovi nati a Trieste nel 2022 sono stati 1548 e, per la prima volta in sette anni, nel capoluogo Giuliano vengono superate le 1500 nascite. Primato anche a Monfalcone con oltre 800 bambini nati in un anno. Lo riporta il Tgr Rai Fvg.

La prima bambina nata a Trieste nel 2023 si chiama Luna ed è nata al Burlo Garofolo alle 2:54 del mattino. È la seconda dei cinque nati in regione nella notte di Capodanno, il primo si chiama Ian, ed è venuto alla luce alle 0:23 a San Daniele del Friuli.