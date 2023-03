All'asta il maxi yacht "incatenato" da anni a Trieste, si parte da cinque milioni

TRIESTE - Il suo albero svetta sulla sopraelevata all'altezza dell'ex cantiere San Marco, all'interno della Cartubi. Si chiama Nativa, sloop di lusso costruito nei cantieri veneziani Arzanà Navi e fermo da prima del Covid. Poco meno di 160 piedi di lunghezza (48 metri) e motore da oltre 4000 cavalli, la barca è la protagonista di un'asta giudiziaria proveniente da un concordato preventivo, emesso dal tribunale di Roma nell'ambito di questioni giudiziarie legate a reati di omesso versamento delle imposte. Si parte da una base di partenza di cinque milioni e 100 mila euro. Luogo della vendita è Abilio, network che gestice compravendite immobiliari con sede a Faenza in via Galiei 6. Chi se lo aggiudicherà dovrà però venire fino a Trieste per portarselo via.

La barca "legata" a Peruzzo, patron di Argos

Il rialzo minimo è di 50 mila euro, briciole per chi è disposto a partire da cinque milioni di base d'asta per portarsi a casa un'imbarcazione dove far salire a bordo fino a dieci ospiti, più otto membri dell'equipaggio. Capace di viaggiare ad una velocità massima di 13 nodi (10 invece i nodi a velocità di crociera), Nativa è visibile dall'ex Grande viabilità triestina, la strada statale 202 percorsa ogni giorno da migliaia di triestini. Il nome del proprietario è top secret, ma Nativa era stata commissionata più di dieci anni fa (il varo è del 2012) da Alberto Peruzzo, imprenditore padovano più volte finito sotto accusa per questioni fiscali e sempre assolto (l'ultima volta, la scorsa estate, ha versato 10 milioni di euro al fisco, estinguendo di fatto il reato). Come editore Peruzzo era salito alla ribalta per l'operazione "Noi amiamo Silvio", periodico che, come raccontavano i colleghi di Brindisi Report in questo articolo, "si riprometteva di narrare nel tempo la vita e le opere del Cavaliere" di Arcore.

Il valore: base d'asta cinque milioni di euro

Sul sito dell'asta trova spazio anche la perizia tecnica effettuata il 30 gennaio 2020 all'interno del cantiere Cartubi. Lo standard di esecuzione dei lavori viene definito "tra i migliori maxi-yachts a vela di produzione nazionale tipo Perini Navi e Wally", mentre per quanto riguarda i lavori da realizzare (al tempo della perizia) si parla di almeno quattro milioni di euro. Il valore "a nuovo" veniva indicato in 25 milioni di euro, mentre lo stato di "salute" (sempre al tempo della perizia, firmata il 12 marzo di tre anni fa) parla di un valore di 12 milioni di euro. Ora la barca è in cerca di una nuova vita e di un nuovo acquirente. Il tre per cento della vendita andrà a Industrial Discount (parte di Abilio). La scadenza è il prossimo 30 marzo, alle 12. Chissà che Nativa non trovi qualcuno pronto a farla salpare di nuovo.

