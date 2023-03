La nave Laura Bassi riporta "a casa" preziosi campioni scientifici

La nave rompighiaccio dell'Ogs Laura Bassi è appena ripartita dalla Nuova Zelanda verso il Mediterraneo con un importante carico di campioni scientifici. Dopo aver portato la ricerca italiana nel punto più a sud dell’Antartide, la nave è approdata i primi di marzo a Littletown (Nuova Zelanda), ultimando le ricerche previste nel Mare di Ross, ed è già diretta in Italia, a Ravenna, dove approderà nella seconda metà di aprile.

Quest’anno, oltre ai campioni provenienti dalle attività scientifiche svolte presso la Stazione italiana Mario Zucchelli, la base Concordia e quelli prelevati nel corso delle due campagne oceanografiche della Laura Bassi, sono trasportati dalla nave anche i primi campioni di ghiaccio del progetto Beyond Epica-Oldest Ice. Questo progetto europeo, coordinato dal Cnr, mira a ricostruire l’evoluzione del clima terrestre negli ultimi 1,5 milioni di anni, attraverso lo studio del ghiaccio più antico del mondo prelevato nel sito di Little Dome C, a 30 chilometri dalla Stazione Concordia.

Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) è coinvolta nel progetto come partner e gestisce tutte le attività logistiche insieme all’Istituto polare francese-IPEV. I primi 217 metri di carote di ghiaccio trasportati dalla Laura Bassi sono destinati all’università di Berna.

“Abbiamo svolto indagini sul fondale marino - spiega Riccardo Scipinotti dell’Enea, capo spedizione sulla nave -, in collaborazione con l’Istituto Idrografico della Marina Militare, propedeutiche alla realizzazione di mappe di aree ancora non cartografate. Sempre durante la prima campagna, grazie a inusuali condizioni del mare straordinariamente libero dai ghiacci, siamo riusciti a spingerci molto a sud, a ridosso del Ross Ice Shelf segnando un record mondiale. L’eccezionalità della posizione raggiunta ci ha consentito di effettuare importanti campionamenti di pesca selettiva nell’ambito del progetto Bioclever”.