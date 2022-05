Nave della Marina Usa attracca in Porto Vecchio (FOTO)

Ha attraccato oggi all’ormeggio 12 del Porto Vecchio la USNS Laramie, nave rifonitrice di squadra del Military Sealift Command, per sosta tecnica (bunkeraggio, manutenzione e rifornimento viveri). La sua permanenza è prevista fino al 6 giugno. La petroliera fa parte della classe Henry J. Kaiser, ha una lunghezza di 206 metri e un dislocamento di 41mila tonnellate; è pensata per rifornire le navi militari della US Navy grazie alla capacità di carico di 26 milioni di litri di gasolio o benzina avio. Ha una velocità di 20 nodi ad andatura forzata, non è equipaggiata con nessun tipo di armamento e può pompare carburante alla velocità di 3 milioni di litri ogni ora. L’equipaggio è prevalentemente civile, con soltanto sei graduati della Marina Statunitense a bordo.