Dal centro al Porto Vecchio in navetta per Esof 2020

Sarà operativa da sabato 29 agosto la speciale navetta di Trieste Trasporti che, in occasione di Esof2020, collegherà il centro città con l’ingresso di Porto Vecchio in viale Miramare. L’autobus, che riporta sulla fiancata l’immagine simbolo dell’EuroScience Open Forum di quest’anno, partirà da piazza della Borsa (di fronte alla farmacia) e percorrerà via San Spiridione, via Milano, via Carducci, piazza Oberdan, invertirà la marcia in corrispondenza della rotonda di viale Miramare e farà ritorno in piazza della Borsa (senza entrare in Porto Vecchio). La navetta sarà operativa fino a domenica 6 settembre e fermerà in piazza Oberdan, di fronte alla stazione ferroviaria in corrispondenza del supermercato Pam e al civico 77 di viale Miramare.

Gli orari

Questi, giorno per giorno, gli orari di partenza da piazza della Borsa:

sabato 29 agosto

17:40, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 (alle 20:45 ultima partenza da viale Miramare)

domenica 30 agosto

9:40, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

lunedì 31 agosto

9:40, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

martedì 1 settembre

9:40, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

mercoledì 2 settembre

8:10, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19.45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

giovedì 3 settembre

8:10, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

venerdì 4 settembre

8:10, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (alle 20:00 ultima partenza da viale Miramare)

sabato 5 settembre

8:10, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:50 (alle 22:00 ultima partenza da viale Miramare)

domenica 6 settembre

08:10, 9:00, 9:45, 10:30, 11:15, 13:40, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (ultima partenza alle 20:00 da viale Miramare).