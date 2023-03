Navi bloccate al largo dei porti per la bora, disagi al traffico mercantile

Continuano i disagi ai traffici mercantili a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Come conferma la Capitaneria di porto, a seguito della forte bora di questi ultimi giorni gli ormeggi in banchina hanno subito dei ritardi rispetto agli arrivi programmati, infatti anche oggi nella rada dei porti di Trieste e Monfalcone vi sono numerose navi in attesa dell’autorizzazione all’ingresso per poter portare a termine le operazioni commerciali. Quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno, il traffico riprenderà regolarmente, nel frattempo la Guardia Costiera vigila al fine di garantire che le attività e i traffici vengano svolti in sicurezza.