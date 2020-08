Le grandi navi Msc tornano a Trieste: tampone preventivo a tutti i passeggeri

Le grandi navi bianche tornano a Trieste con Msc Crociere, che sceglie di ripartire dall’Italia con due navi della propria flotta. L’ammiraglia Msc Grandiosa, varata nel 2019, e MSC Magnifica: quest'ultima riprenderà la sua attività nel Mediterraneo a partire dal 29 agosto 2020, con intensificate misure di sicurezza, e offrirà crociere di 7 notti nel Mediterraneo orientale, che prevedono tappe a Bari, Trieste, Corfù, Katakolon e Pireo. Sarà possibile iniziare e terminare la crociera da uno dei qualsiasi 6 porti italiani, scegliendo quello più comodo da raggiungere.

Msc Grandiosa e Msc Magnifica hanno implementato un innovativo protocollo di salute e sicurezza, messo a punto dalla Compagnia con il supporto di un team di esperti internazionali, nonché validato dal Rina che ne ha verificato la conformità con le direttive europee. Il protocollo prevede l’adozione di misure ulteriormente rafforzate rispetto alle linee guida già rigorose approvate dal Comitato tecnico-scientifico, tra cui: test universale Covid-19 per tutti gli ospiti e per l’equipaggio prima di ogni crociera; escursioni “protette” organizzate esclusivamente dalla Compagnia per i propri ospiti; copertura assicurativa in caso di contagio prima, durante o dopo la crociera; maggior distanziamento fisico a bordo grazie anche ad una capienza ridotta della nave; nuove modalità di accesso ai ristoranti e un buffet completamente ridisegnato; infine, un servizio sanitario di bordo ulteriormente potenziato.