Coppa del Mondo 2023, il Rocco ospiterà la prima sfida della nazionale femminile di calcio

Venerdì 17 settembre le Azzurre sfideranno la Moldova per la qualificazione ai mondiali del 2023 in Australia

Inizierà da Trieste il cammino della Nazionale Femminile di calcio nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo in programma nell’estate del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Lo stadio ‘Nereo Rocco’ ospiterà venerdì 17 settembre (orario da definire) la sfida con la Moldova, primo impegno per l’Italia nel Gruppo G contro la stessa avversaria battuta 5-0 nel settembre 2017 a La Spezia al debutto delle qualificazioni al Mondiale francese, nel giorno dell’esordio di Milena Bertolini sulla panchina delle Azzurre.L’Italia, che nel girone dovrà vedersela anche con Svizzera, Romania, Croazia e Lituania, giocherà per la prima volta nella sua storia a Trieste, mentre quello con la Moldova sarà il terzo confronto tra le due nazionali dopo i successi di Gama e compagne nelle due gare delle qualificazioni al Mondiale del 2019 (5-0 a La Spezia, 3-1 a Vadul lui Voda).

Accederanno direttamente alla fase finale del Mondiale le prime classificate dei nove gironi, mentre le seconde classificate si affronteranno nei play off per contendersi gli altri due pass per la fase finale. Un’altra nazionale europea avrà infine la possibilità di qualificarsi attraverso gli spareggi interconfederali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nell’autunno del 2022. La notizia è stata ufficializzata oggi (mercoledì 28 luglio) dalla Federazione italiana gioco calcio. “Siamo pronti e felici di accogliere le nostre Azzurre, guidate dalla loro capitana, la triestina Sara Gama, nel rinnovato stadio Nereo Rocco, un impianto di alto livello, sul quale abbiamo investito molto per renderlo tra i migliori per funzionalità, visibilità e sicurezza” – ha detto il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza – sottolineando anche “il valore di questo debutto della Nazionale femminile, con l’auspicio e l’impegno di poter abbracciare presto anche i neo campioni d’Europa della Nazionale maschile, allenata da mister Roberto Mancini”.