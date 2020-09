Covid: oltre il 36% dei positivi in Regione è straniero

"Il 36,3% degli attuali contagiati dal Covid in Fvg è di nazionalità diversa da quella italiana. Di questi 263, 84 sono richiedenti asilo". Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, in risposta all'interrogazione del consigliere pentastellato Andrea Ussai nell'odierno Consiglio regionale. "Dal 27 settembre - ha spiegato Riccardi - ci sono 725 casi positivi in Regione, di cui 263 relativi a soggetti di nazionalità diversa da quella italiana. Di questi, 115 sono contagi avvenuti all'estero e importati in regione, ossia il 43,7%. Tra i casi importati 84 (il 73% dei 115) sono relativi a migranti e richiedenti asilo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Focolai in regione

I principali focolai attivi sono distribuiti così: quattro in territorio giuliano – isontino, uno a carico di soggetti bengalesi (13 persone), tre relativi a soggetti di nazionalità italiana costituiti rispettivamente da 18, 11 e 7 persone. In territorio Friuli centrale ce ne sono 3, tutti costituiti da persone italiane, rispettivamente 20, 11 e 7. Quattro sono quelli nel territorio del Friuli occidentale, con un focolaio proveniente da soggetti del Burkina Faso (6 persone), uno da persone di nazionalità pachistana (6 persone), e due da soggetti di nazionalità Italiana, rispettivamente di 16 e 23 persone.