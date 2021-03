Accompagnavano clienti senza autorizzazioni: multe a due Ncc abusivi

La scorsa settimana, i militari del Comando Provinciale di Gorizia, nell’ambito degli ordinari compiti di presidio del territorio svolti anche nei pressi dei principali valichi di confine, hanno intercettato due furgoni che svolgevano in maniera del tutto irregolare attività di noleggio con conducente con a bordo ciascuno sei passeggeri, senza alcun rispetto delle norme anti-contagio. I veicoli, immatricolati in Italia, provenivano dalla Croazia, dove i passeggeri si erano sottoposti a visite mediche. Provenienza dimostrata dai passeggeri che hanno esibito le ricevute del pagamento del viaggio. Le conseguenti verifiche sulla legittimità del servizio di trasporto hanno evidenziato la più completa assenza di licenze, autorizzazioni e dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

L’attività dei militari ha quindi consentito di sanzionare i conducenti responsabili per la violazione dell’art. 85, comma 4, del Codice della Strada che prevede la sanzione fino a 694 euro e il fermo amministrativo del mezzo, inibendo, in tal modo, la reiterazione del comportamento illecito. Gli autisti sono stati inoltre multati per la violazione delle disposizioni governative volte a contenere il propagarsi del contagio da COVID-19 con la sanzione amministrativa di 533 euro prevista dall’art. 4 del D.L. 19 del 2020 in quanto trasportavano un numero di persone superiori a quelle che consentono i protocolli riguardanti i trasporti non di linea. L'attività della Guardia di Finanza si inserisce nella più ampia missione istituzionale di polizia economica e finanziaria resa attraverso il controllo economico del territorio e in esito all’analisi di rischio condotta, anche localmente, con l’obiettivo di contrastare fenomeni di economia sommersa e abusivismo a tutela della leale concorrenza fra imprese e a tutela dei cittadini e imprenditori onesti che usano le previste misure di sicurezza nei trasporti e rispettano le limitazione imposte per evitare il diffondersi del contagio da COVID-19.