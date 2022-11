Aggredisce il guidatore e lo scaraventa a terra, denunciato triestino di 23 anni

TRIESTE - Un triestino nato nel 1999 è stato denunciato con l'accusa di lesion aggravate ai danni di un conducente NCC. I fatti, avvenuti in strada del Friuli, risalgono al 16 ottobre scorso. Il giovane si trovava a bordo del mezzo assieme ad altri coetanei quando, a causa di un diverbio nato con il conducente per la sparizione del suo cellulare, ha aggredito lo stesso guidatore. L'aggressione si è verificata in occasione di una sosta effettuata proprio per cercare di ritrovare il telefono. Il giovane ha scaraventato l'uomo a terra. "A seguito di indagini che hanno visto l’audizione di testimoni e l’analisi delle messaggistiche intercorse fra i soggetti interessati - così la questura - la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Opicina è riuscita a ricostruire l’accaduto ed a deferire il triestino all’Autorità Giudiziaria per il reato sopra menzionato".