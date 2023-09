Merce scaduta nei negozi in Barriera: sanzioni per oltre 4000 euro

TRIESTE - Oltre 4.000 euro di sanzioni e il sequestro di più di 60 prodotti alimentari. E' questo il bilancio di alcuni controlli messi in campo qualche settimana fa dal nucleo di polizia commerciale della Locale di Trieste che ha riscontrato numerose violazioni relative alla vendita di prooditti oltre la data di scadenza. Gli alimenti, infatti, risultavano scaduti nel 2022, ma erano presenti ugualmente negli scaffali. Tre i negozi etnici nella zona tra largo Barriera e piazza Garibaldi, mentre un esercizio commerciale sanzionato si trova in via Madonnina. La sanzione complessiva è pari a 4.440 euro (3.340 euro per la vendita oltre scadenza e 1.100 euro per la mancata tracciabilità e provenienza dei prodotti). "Un plauso al lavoro della polizia locale - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Caterina de Gavardo -, e ai cittadini che spesso, grazie alle loro segnalazioni, sono spinta propulsiva di indagini e controlli".