Your American Market: apre a Trieste il primo negozio dedicato a cibo e snack dagli USA

Venerdì 9 ottobre arriva in città, in via Diaz 3, il primo negozio di prodotti USA in regione: si potranno trovare prodotti unici nel loro genere. Infatti solo da Your American Market potrete trovare diverse varianti di Coca Cola, Fanta, Monster Energy e una tipologia di The, quelli dell’azienda Snapple, introvabili in Italia. Nel 2018 Andrea e Gabriele, i proprietari dello store, hanno rilevato l’ex America Graffiti a Manzano (UD) dando vita al Planet Burger, un ristorante dalle ricette USA ma con prodotti provenienti dal territorio. Tutta la passione per il mondo Statunitense, ha dato vita al progetto Your American Market, unico nel suo genere in regione. Tanti gli snack dolci tra i quali le mitiche barrette di cioccolata della Hershey, gli snack al burro di Arachidi della Reese’s, le creme spalmabili dell’M&M’S, caramelle e molto altro. C’è poi la selezione di snack salati tra cui potrete trovare Carni secche tradizionali di Manzo, Maiale e Tacchino e la pregiatissima carne di Wagyu. Un’attenzione particolare poi per il cibo Vegano: oltre ad una Carne secca 100% vegana, potrete prenotare il famosissimo Beyond Burger, cibo vegano rivoluzionario dell’azienda Beyond Meat. Da poco poi è nata la collaborazione con l’azienda PButtery di Gorizia, che ha dato vita al burro di Arachidi marchiato Your American Market. Oltre all’acquisto instore sarà presto disponibile l’applicazione per poter acquistare tutti i prodotti direttamente dal proprio smartphone. Per restare informati sulle novità e su tutti i prodotti a disposizione vi basterà consultare il sito www.youramericanmarket.it oppure seguire la pagina Facebook ed instagram dello store.

