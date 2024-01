Vandali a raffica contro un negozio in centro, indaga la Digos

TRIESTE - La Digos della questura di Trieste sta indagando su una raffica di episodi di imbrattamento e danneggiamento subiti da un negozio di corso Italia. Secondo quanto si apprende, gli episodi sarebbero almeno tre, l'ultimo dei quali è avvenuto nella notte tra ieri 23 ed oggi 24 gennaio. Nella mattinata di oggi, infatti, all'angolo con via Imbriani è giunto anche personale della polizia scientifica, per effettuare alcuni rilievi di natura investigativa. La questura mantiene il massimo riserbo sulle indagini, al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.