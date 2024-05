Neonato trovato morto in una cabina, la crociera era partita da Trieste

La Silver Whisper, nave da crociera di lusso a bordo della quale è stato trovato un neonato morto, era partita dal porto di Trieste. Sui fatti indaga la Procura di Grosseto che è chiamata a stabilire se il decesso del piccolo è morto per mano della madre o se invece, come spiegano i colleghi di Today.it, "si è trattato diuna negligenza criminale". La donna, una filippina di 28 anni che lavorava sulla nave come addetta alle pulizie e con mansioni anche in cucina, aveva partorito il bimbo lo scorso venerdì. Sono stati i carabinieri a salire a bordo della nave dove hanno trovato, all'interno di una cabina, il corpo del neonato. Ma nella tragedia emerge una condizione estrema di fragilità umana.

La ventottenne, così spiegato nel decreto di fermo, non avrebbe mai rivelato al resto dell'equipaggio la gravidanza per paura di perdere il lavoro. "Quando il neonato doveva restare da solo - riporta Today -, sarebbe stato sistemato dentro all'armadietto della cabina per evitare che cadesse da letto, con lo sportello socchiuso per farlo respirare ma anche per attutire i vagiti". La donna è indagata per omicidio volontario. Nell'indagine sono finite anche due colleghe di C.J.P.S. (queste le iniziali)., una cittadina del Kenya di 25 anni, e una sudafricana di 29, presunte responsabili di aver aiutato la donna durante il parto e nelle fasi immediatamente successive.

Per fare luce sulle cause del decesso verrà eseguita l'autopsia sul corpo del bimbo. Le operazioni avverranno all'obitorio dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove il corpicino del neonato è stato portato fin dalla notte di domenica 19 maggio. Da una prima ricognizione cadaverica sul corpo del bambino, condotta dal medico legale, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza o soffocamento e questo farebbe ipotizzare che il piccolo sia morto di stenti, lasciato senza latte e cure per ore, ad appena nemmeno 48 ore dalla nascita.