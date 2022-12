Neve in Carso: la prima nevicata sull’altopiano

Attecchiscono i primi fiocchi di neve sull'altipiano carsico, da Basovizza a Opicina, dove le strade iniziano ad essere coperte da una coltre bianca. Già le previsioni meteo per oggi, domenica 11 dicembre, parlavano di deboli precipitazioni nevose sopra i 300 metri, con temperature vicine allo zero e sulla costa Bora moderata con pioggia. Sui social sono molti i video e le foto che immortalano la nevicata in corso.