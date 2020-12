Prima neve sul Carso: disagi e mezzi spargisale in azione, a Trieste chiusi i giardini

Sull'altopiano carsico nevica e iniziano i disagi e i rallentamenti del traffico pubblico e privato. Trieste Trasporti comunica che le linee 51 e 51/ non raggiungono Gropada, l'Area Science Park e i laboratori Sincrotrone Elettra. La linea 3 non transita per Conconello/Ferlugi e la linea 43 non transita per Slivia. Sospeso il collegamento marittimo del Delfino Verde per maltempo.

Il Comune di Trieste comunica che per tutta la giornata i giardini e parchi recintati rimarranno chiusi al pubblico. Sarà comunque garantito l'accesso alle strutture presenti in Villa Sartorio e alla chiesa di Villa Revoltella. Alle 10:30 in gran parte dell'altopiano nevica ancora con intensità variabile, al momento tutte le strade sono aperte e percorribili. Il Comune di Trieste consiglia di percorrere con prudenza le via Bonomea e Commerciale, e Strada del Friuli. I mezzi spargisale stanno operando sul territorio.

Tutte le informazioni disponibili sul canale Telegram del Comune di Trieste che trovate a questo link.

Aggiornamenti Trieste Trasporti

Ore 10:11 La linea 43 non transita per Slivia, Prepotto e Rupinpiccolo.

La linea 4 non raggiunge Campo Romano.

La linea 38 non transita in via Bonomea, corse limitate in largo Osoppo.

La linea 28 non transita per via dei Giaggioli e in direzione città transita per strada Nuova per Opicina.

Le linee 2/ e 64 di nuovo regolari.

La linea 6 non raggiunge Grignano, inverte la marcia al bivio di Miramare.

La linea 35 non raggiunge Longera, inverte la marcia a Sottolongera.

La linea 41 non transita per Sant'Antonio e San Giuseppe, transita sul percorso esterno come la linea 40.

La linea 40 non transita per Prebenico e Caresana, corse limitate a Dolina (municipio).

La notizia è in costante aggiornamento