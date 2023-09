Portaerei e super nave cargo a Trieste: raccolti rifiuti per oltre 2500 metri cubi

TRIESTE - Durante la permanenza della superportaerei americana USS Gerald R. Ford e della nave cargo Msc Nicola Mastro al Porto di Trieste, il Gruppo Itelyum, incaricato della sostenibilità ambientale a terra, ha raccolto 700 metri cubi di rifiuti solidi e 2.000 di rifiuti liquidi. I numeri dell’operazione: 20 persone, 2 unità nautiche adibite alla raccolta dei rifiuti solidi, 1 rimorchiatore, 3 bettoline, 1 crew boat, 1 mezzo antinquinamento in standby, 2 bilici attrezzati, 4 autobotti, 3 automezzi scarrabili con polipo, 300 mt di barriere assorbenti.

Durante il “battesimo” della più grande nave portacontenitori del mondo da oltre 24.000 TEU, la Msc Nicola Mastro, e l'attracco della superportaerei americana di ultima generazione USS Gerald R. Ford che è la più grande nave militare del mondo, per entrambe le imbarcazioni Itelyum ha garantito la sostenibilità ambientale durante la sosta in porto, assicurando un impatto zero al territorio. Itelyum è leader nell’economia circolare e nella valorizzazione dei rifiuti speciali.

"Siamo orgogliosi di contribuire con le nostre strutture, personale e know how alla crescita sostenibile del porto di Trieste, infrastruttura cruciale nello sviluppo del nostro paese e non solo del nord est" - ha dichiarato Alessandro Bullo AD di Itelyum Sea FVG. Aggiunge l’AD del Gruppo Itelyum Marco Codognola: "Attraverso Itelyum Sea FVG e le altre 30 realtà del gruppo, la società offre sia al settore industriale sia a quello marittimo italiani servizi di gestione sostenibile di quasi 2 milioni di tonnellate di rifiuti, massimizzando la loro trasformazione in nuove risorse attraverso impianti tecnologicamente avanzati”.

Itelum ha tre linee di business: - Itelyum Regeneration, la rigenerazione che valorizza al meglio l’olio lubrificante usato raccolto prolungandone il ciclo di vita, Itelyum Purification, la purificazione dei reflui dell’industria chimica e farmaceutica, e Itelyum Ambiente che raggruppa, controlla e coordina 26 aziende situate in tutta Italia che gestiscono oltre 1,5 miliioni t/a di rifiuti industriali di cui 500mila t/a handling e servizi, anche in ambito portuale.