Nido a Roiano: la circoscrizione dice no alla privatizzazione

TRIESTE - La III circoscrizione dice no alla proposta del Comune di privatizzare per 33 posti su 66 il servizio del nuovo nido d’infanzia a Roiano. Il parlamentino si è riunito ieri per votare la delibera del Comune e l’opposizione (Pd, Movimento 5 Stelle, Punto Franco e Adesso Trieste), presente con 10 consiglieri, ha espresso voto contrario alla delibera del Comune, mentre gli otto consiglieri di maggioranza hanno votato favorevolmente. La bocciatura della circoscrizione, tuttavia, non sarà vincolante. Presente per un’audizione l’assessore comunale all’educazione Maurizio De Blasio, oltre a decine di cittadini tra cui insegnanti e genitori.

Il consigliere pentastellato Walter Gasperi ha contestato all’amministrazione comunale “lo slogan che non è detto che la gestione privata da parte di una cooperativa sia peggiore di una gestione pubblica e che questa scelta è imposta da ottiche di risparmio”, aggiungendo che “se si risparmia tanto con le cooperative, questo risparmio da dove deriva sennò sui diritti dei lavoratori?”.

“Sono veramente schifato - continua Gasperi - nel vedere sfilate di politici riempirsi la bocca di tante belle parole davanti alle morti sul lavoro e condannare senza mezzi termini appalti selvaggi, subappalti e via dicendo e per contro, non posso pensare che proprio il mio Comune di Trieste tanto virtuoso, ricorra al massimo risparmio proprio su chi dovrà gestire e coccolare i nostri pargoli, fondamenta e pilastri della Trieste del futuro”.

Così Liliana Marchi, capogruppo di Adesso Trieste in circoscrizione: “Siamo fortemente contrari a questo ingresso del privato in una struttura che doveva rimanere pubblica. I progetti sono stati concepiti per la nuova area di tutta la parte verde di Roiano 25 anni fa, poi si sono susseguiti progetti che non sono migliorativi uno rispetto all’altro e hanno compreso una durata di circa 7 anni”.

“Si tratterebbe di un gravissimo precedente - continua Marchi - che creerà una forte discriminante sia per le educatrici, in gran massa presenti all’incontro, perché si vedranno trattare come inquadramento professionale ed economico in maniera molto differente rispetto al settore pubblico, e anche la qualità del servizio sarà diversa, oltre al dispendio economico per le famiglie, che sarà maggiore. L’assessore De Blasio ha detto che non si va assolutamente verso la privatizzazione, noi a queste parole non crediamo”.