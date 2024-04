Nigeriano tenta di rapinare un connazionale con un coltello, arrestato

TRIESTE - La sera del 6 aprile scorso, la polizia di Stato di Trieste ha arrestato un cittadino nigeriano, del 1997 residente a Trieste, per il reato di rapina. Nello specifico, il personale della squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Trieste, alle 20.40 è intervenuto in via Settefontane in quanto era in atto una lite tra due persone, una delle quali era armata di un coltello. Gli agenti hanno individuato i due soggetti segnalati, ancora intenti a discutere. La persona armata stava minacciando con un coccio di bottiglia di vetro e un coltello multiuso un suo connazionale, del 1994, intimandogli di consegnargli tutti i soldi, ma il trentenne nigeriano non ha consegnato nulla al connazionale ventisettenne. E' quindi iniziata un’accesa discussione. L’uomo è quindi stato arrestato, mentre gli oggetti utilizzati per intimidire la vittima sono stati sequestrati.