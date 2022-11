Imbrattamenti, droga e porto abusivo d'armi: 38 sanzioni e quattro denunce in un mese

Sono 38 le sanzioni elevate dal Nucleo interventi speciali della Polizia locale in ottobre per diverse violazioni tra cui bivacco, mendicità, ubriachezza e imbrattamenti. Le denunce sono quattro, tra cui una per droga. Questi i numeri del consueto report mensile del Nis, che riportiamo di seguito:

24 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana

- 10 per bivacco (via Battisti, via Boccaccio, largo Piave, Strada di Fiume, via Crispi, piazza Libertà, Prosecco), di cui 6 con allontanamento e 2 con la violazione dell'art. 10 della Legge 48/17 (inosservanza provvedimento di allontanamento del Questore);

- 10 per mendicità (via Carducci, via Rossini, Strada di Fiume, via Gallina, via Flavia, passo Pecorari, via San Spiridione, largo Barriera) con allontanamento. In 2 casi con la violazione dell'art. 10 della Legge 48/17 (inosservanza provvedimento di allontanamento del Questore) e in 4 casi si è provveduto anche al sequestro dei proventi;

- 3 per imbrattamento di edifici o manufatti in ambito urbano;

- 1 ad indicatore di parcheggio, con allontanamento in piazza Ospitale

Altre sanzioni

- 4 sanzioni all'art. 688 del Codice Penale per ubriachezza, in 3 casi con allontanamento (via Battisti, piazza Oberdan, largo Roiano, piazza Libertà);

- 2 sanzioni al Regolamento Gestione Rifiuti di cui 1 per minzione sulla pubblica via (piazza Libertà) e 1 per imbrattamento dei contenitori della raccolta differenziata in ambito urbano;

- 6 sanzioni alla Legge Regionale 29/05 per venditore abusivo di cui 3 con allontanamento e 2 con violazione dell'art. 10 della Legge 48/17 (inosservanza provvedimento di allontanamento del Questore), In 5 casi si è provveduto al sequestro della merce (2 in piazza della Borsa, 1 in piazza Unità, 2 in piazza Verdi e 1 in piazza San Giovanni);

- 1 violazione al Regolamento Arti e Mestieri Artistici di Strada per esibizione in luogo diverso da quello autorizzato in piazza Hortis;

- 1 violazione art. 10 della Legge 48/17 (inosservanza provvedimento di allontanamento del Questore)

Quattro denunce

1 denuncia per imbrattamento (reato continuato);

1 denuncia per porto abusivo d'armi con sequestro (Legge n°110/75, art. 4);

1 denuncia per detenzione di sostanza stupefacente, con sequestro (D.P.R. n°309/90, art. 75);

1 denuncia per resistenza, oltraggio a P.U. E rifiuto fornire le generalità).