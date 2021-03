Accattonaggio molesto e violazione norme anti Covid: il report di febbraio dei Nis della Polizia Locale

Quasi la metà dei provvedimenti, 55 tra denunce e sanzioni, sono stati disposti per mancato rispetto delle norme sanitarie e accattonaggio. Tra le denunce anche una per spaccio di droga

Soprattutto accattonaggio molesto e violazioni di norme anti Covid hanno tenuto impegnato il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale nel mese di febbraio, come si evince dal consueto report mensile.

In tutto, tra sanzioni e denunce, sono stati applicati 55 provvedimenti, tra cui:

15 sanzioni per accattonaggio molesto

tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento;

in 1 caso si è proceduto con il sequestro dei proventi;

accertate in: via Battisti, strada di Fiume, via Giulia, Volti di Chiozza, via S. Nicolò, via S. Sebastiano, piazza Goldoni, largo Barriera, galleria Fenice;

12 sanzioni per mancato rispetto delle norme antiCovid:

7 per omesso uso della mascherina sull'autobus o all'aperto in luoghi frequentati;

4 per consumazione di alimenti e bevande nei pressi dell'esercizio;

1 per mancata distanza di sicurezza di un metro dalle persone

2 sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce ed in un caso con allontanamento accertate in: piazzale De Gasperi e piazza Garibaldi;

2 sanzioni per affissione materiale propagandistico in piazza Unità;

2 sanzioni per aver gettato a terra un mozzicone: in via Muratti e in via di Cavana;

2 denunce con allontanamento per ubriachezza largo Barriera e via Foscolo;

2 denunce per invasione di terreni o fabbricati;

2 sanzioni per fumo all'interno dei parchi in area destinata al gioco dei bambini in via del Veltro;

1 sanzione parcheggiatore abusivo con relativo allontanamento in piazzale Marinai d'Italia;

1 sanzione per vendita con licenza in zona vietata e relativo allontanamento in via del Ponte;

1 sanzione per vendita di sigarette a minore;

1 sanzione per alimentazioni animali in piazza Garibaldi;

1 denuncia per aver rifiutato di fornire le generalità;

1 denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti con relativo sequestro della merce