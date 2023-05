Suicida a 19 anni con il nitrito di sodio, a Trieste secondo caso in Italia dopo Trento

TRIESTE - Dopo il suicidio dell’insegnante di 63 anni avvenuto in Trentino lo scorso 4 aprile, la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per la morte di un giovane di 19 anni che si è tolto la vita a causa dell'assunzione di nitrito di sodio. Il fatto è avvenuto lo scorso 26 aprile nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. L’indagine, al momento contro ignoti, è affidata al pubblico ministero Federico Frezza. Le indagini, in prima battuta, sono state condotte dalla polizia locale. "Bisognerà accertare se si tratta di sostanza in libera vendita" così il procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, raggiunto telefonicamente da chi scrive. Secondo quanto si apprende l'autopsia sul corpo del giovane è stata effettuata. Negli ambienti sanitari nazionali l’allarme è massimo, con tutte le istituzioni allertate e una comunicazione diramata a 360 gradi. Quello di Trieste, infatti, è il secondo decesso su scala nazionale in poco meno di un un mese.

La preoccupazione negli ambienti sanitari

È datata 5 maggio la circolare inviata dal Centro Antiveleni di Pavia al Ministero della Salute e alle Regioni. A firmare il documento è il professor Carlo Locatelli, direttore della struttura lombarda. L’allarme desta preoccupazione soprattutto perché la sostanza è al centro di una maxioperazione di polizia partita dal Canada e che il 31 marzo scorso ha visto l'arresto di un sessantenne ritenuto responsabile della vendita online di migliaia di "kit" per il suicidio. Le confezioni vendute da Kennet Law, accusato di istigazione al suicidio, sono state acquistate a migliaia anche in Italia. L’insegnante trentina trovata morta ad inizio aprile avrebbe acquistato la sostanza proprio sul web. Al momento non si sa se, nel caso di Trieste, il giovane avesse acquistato la sostanza online, oppure attraverso differenti canali.

I due casi di maggio

Tra gli addetti ai lavori la preoccupazione è grande. Il 3 e 4 maggio, tra Lombardia ed Emilia Romagna, due giovani tra i venti e i trent'anni sono rimasti vittime di intossicazione da nitrito di sodio. Il primo caso è avvenuto in provincia di Varese e ha visto coinvolto un giovane di 24 anni; nel secondo caso, avvenuto in provincia di Parma, la persona coinvolta è un ragazzo di 28 anni. Le situazioni di entrambe le vittime, al momento della diffusione della circolare, rimanevano molto gravi. Dietro a tutto ciò, secondo numerosi articoli apparsi, potrebbe nascondersi anche un traffico illegale. "L’acquisto di sodio nitrito - scrive il Centro di Pavia nella circolare inviata - avviene probabilmente in internet, e i casi italiani potrebbero essere collegabili a prodotti venduti via web".

L'allerta del 2021

Non è la prima volta che in Italia si registra il fenomeno. Una prima allerta era stata diramata il 6 giugno del 2021. In quel caso il Centro di Pavia aveva informato gli assessorati competenti di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Campania e Puglia. Gli ultimi due casi segnalati si aggiungono a fatti avvenuti da quel primo campanello di allarme ad oggi. Dal giugno del 2021, infatti, i casi registrati sono "numerosi", come li definisce il dottor Locatelli.

L'antidoto "blu di metilene"

Dei casi sopramenzionati solo in una occasione è stato registrato il decesso. Si tratta di un ventunenne morto nell'estate del 2022 in Lombardia. Negli altri casi, soprattutto grazie alla misurazione della metaemoglobinemia e della somministrazione dell'antidoto "blu di metilene" l'intossicazione è stata bloccata in tempo. "L’antidoto è salvavita e deve essere somministrato - in assenza di controindicazioni maggiori - nel più breve tempo possibile" conclude Locatelli, chiedendo che venga disposta la loro presenza "in tutti i servizi d’urgenza del Sistema sanitario nazionale" (se possibile, anche sui mezzi di soccorso avanzato extraospedaliero), oltre a contattare i Centri antiveleni per "le opportune consulenze".

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.