Allarme suicidi con nitrito di sodio, il 118: "Antidoto su tutti i mezzi"

TRIESTE - Alla preoccupazione generale sul nitrito di sodio utilizzato a scopi suicidari la Sanità corre ai ripari e annuncia importanti misure di contrasto. A dirlo è il direttore del 118 Alberto Peratoner, all'indomani della notizia secondo la quale la procura giuliana ha aperto un fascicolo di indagine sul caso del giovane di 29 anni che lo scorso 26 aprile a Trieste si è tolto la vita assumendo nitrito di sodio. "Dopo l’allerta diramata a livello nazionale - così il numero uno della struttura di via Farneto -, in sinergia con la farmacia e la direzione sanitaria di Asugi, da oggi 11 maggio il 118 ha attivato sui suoi mezzi il blu di metilene, sostanza essenziale per il trattamento delle intossicazioni da nitrito di sodio".

Il trattamento nel caso di intossicazione da nitrito di sodio

Nel caso del 26 aprile il 118 non aveva potuto far altro che constatare il decesso del giovane. "In caso di intossicazione a scopo suicidario - continua Peratoner -, il 118 interviene a supporto delle funzioni vitali, a prescindere dall'agente tossicologico utilizzato. In questa fase supportiamo le funzioni cardio respiratorie mettendo in atto procedure di trattamento avanzato. Se verifichiamo la presenza o riceviamo testimonianza diretta dell'assunzione di nitrito di sodio ecco che iniettiamo il blu di metilene, essenziale per bloccare l'arresto respiratorio che nel paziente si manifesta molto velocemente". Nel trattamento sono essenziali anche il monitoraggio dell'intossicazione. "Nelle automediche abbiamo gli strumenti per la misurazione della metaemoglobinemia, così da rilevare l'eventuale presenza dell'agente tossicologico". Subito dopo la somministrazione del blu di metilene c'è bisogno di una rapida ospedalizzazione. Tutti questi passaggi possono però salvare una vita.

"Salvare vite è la nostra missione"

"Purtroppo - conclude Peratoner -, il rapporto della città di Trieste con i suicidi occupa le cronache non tanto dei giornali quanto quelle di chi lavora in prima linea. E' un fenomeno sociale noto e che preoccupa molto gli operatori sanitari, chiamati ad intervenire su situazioni anche in casi di apparente benessere, o in persone spesso molto giovani e non necessariamente con criticità psichiatriche, come si vorrebbe far credere. Non mi sento di aggiungere altro. L'ambito è molto delicato e come tale va affrontato, con l'azione di specialisti, un supporto sociale e sanitario anche sul fronte psicologico. E' un fenomeno che veniamo chiamati ad affrontare abbastanza frequentemente. Salvare vite è la nostra missione, purtroppo in questi casi spesso arriviamo quando è ormai troppo tardi".