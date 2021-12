"No, Draghi no", in 250 in piazza Vittorio Veneto contro il Super green pass

Circa 250 persone sono scese in piazza Vittorio Veneto per la manifestazione "No, Draghi no" organizzata da Fronte del dissenso con la partecipazione di Studenti contro il Green pass, Comitato Quadrifoglio Staranzano e Fisi.



La protesta è stata indetta contro il super green pass, lo stato di emergenza, la dittatura sanitaria e per la dignità del lavoro e la libertà.I manifestanti hanno definito la misura del super green pass "disumana" e le mascherine "una misura farlocca". "La storia ci insegna che l'umanità ad un certo punto deve affrontare il male. Oggi si sta abbattendo su di noi" ha affermato uno dei relatori spiegando che "il dissenso garantisce libertà e identità". "Chi ha timore di perdere la vita accetta qualsiasi tipo di limitazione e stigmatizza chi ama la libertà più della vita" ha sottolineato. Presente alla protesta anche il consigliere comunale del M3V Ugo Rossi.