"Trieste chiede di lavorare senza essere bloccata da cortei che penalizzano l'economia"

La presa di posizione è del vicesindaco Serena Tonel, all'indomani degli scontri di piazza della Borsa tra manifestanti no green pass e forze dell'ordine. "Se non avessimo i vaccini saremmo ancora chiusi in casa, come un anno fa"