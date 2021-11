Scontri in piazza: foglio di via per sei manifestanti, i denunciati sono 18

Un terzo dei diciotto denunciati per gli scontri di ieri 6 novembre è residente fuori Trieste ed è stato rispedito nel proprio comune con un foglio di via obbligatorio emesso dalla questura di Trieste in mattinata. I manifestanti (tutti tra i 30 e i 50 anni) sono per lo più originari del Veneto, ma non mancano anche i fermati provenienti dalle altre province del Friuli Venezia Giulia. Il bilancio vede anche una quarantina di persone identificate grazie alle immagini delle telecamere del personale della polizia scientifica e della Digos, presente sul posto.