Protesta no Green Pass: condannato a oltre un anno per l'aggressione a un giornalista

TRIESTE - Condannato in primo grado a 13 mesi di reclusione, il 39enne Diego Sen per l'aggressione al giornalista del Piccolo Gianpaolo Sarti. Come riporta il Piccolo, la condanna, per minaccia e lesioni volontarie a un anno e un mese di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, è stata emessa dal giudice Anna Battaglia, con Pietro Montrone come Pm. Il fatto era avvenuto il 6 novembre 2021 durante una manifestazione contro il Green Pass in piazza della Borsa. In quell'occasione i manifestanti cercavano di entrare in piazza Unità, in quel periodo interdetta alle manifestazioni. Il giornalista stava riprendendo la scena con il cellulare, quando Sen ha minacciato Sarti urlandogli contro "Ecco qua quella m**da de giornalista, lo mazzemo", colpendolo poi con una spallata, un pugno alla nuca e una testata sullo zigomo. Al cronista sono stati quindi diagnosticati un trauma cranico e una distorsione al rachide cervicale. Il condannato dovrà inoltre restituire 4mila euro al giornalista, più 500 euro all’Ordine dei giornalisti del Fvg e altrettanti all’Assostampa regionale, che si erano costituiti parte civile assistiti dall'avvocato Antonio Santoro. Il denaro corrisposto ai due enti sarà devoluto in beneficenza al Fondo “Simona Cigana” come aiuto all’assistenza legale dei giornalisti free lance e in difficoltà economica. Il condannato è stato assistito dall'avvocato Alessandra Devetag.