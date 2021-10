No Green Pass: al via l’assemblea delle categorie professionali, un centinaio in campo San Giacomo

Sì sta tenendo in questo momento in campo San Giacomo un’assemblea organizzata dal Coordinamento No Green Pass dal titolo “come agire sui posti di lavoro per fermare il Green Pass?”, aperta a lavoratori delle differenti categorie professionali, vaccinati e non. Alle 15 erano presenti sul posto circa un centinaio di persone, che si sono inizialmente divise in sette - otto gruppi di diverse categorie (alcune delle quali accorpate) per concordare le strategie e in seguito condividerle con gli altri gruppi e il coordinamento stesso. La riunione è ancora in corso. Il manifesto chiamava a raccolta diverse tipologie di professionisti, tra cui educatori sociali, lavoratori dello sport, Wartsila, autoferrotranvieri, taxisti, insegnanti, sanitari, comunali/regionali, lavoratrici delle pulizie, ricerca, liberi professionisti.