Disordini corteo No green pass, anche Ugo Rossi tra i venti denunciati

Ci sono anche il consigliere comunale 3V Ugo Rossi e Tito Detoni, uno dei portavoce del Coordinamento No Green Pass Trieste, tra le venti persone denunciate per manifestazione non autorizzata, a seguito dei fatti avvenuti nel corso e al termine del corteo di sabato scorso a Trieste. Come riportato da Tgr Rai Fvg, i loro nomi compaiono negli atti trasmessi dalla Questura alla Procura, che aprirà quindi un fascicolo. Nei confronti degli altri denunciati si contestano ulteriori reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale.

Anche la triestina promotrice dell'iniziativa di sabato, Jenny Hager, è stata accusata di manifestazione non autorizzata, in particolare per non aver fatto rispettare le disposizioni anti-Covid (mascherine e distanziamento). La donna è difesa dall'avvocato Vincenzo La Brocca.