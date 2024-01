Diffamarono dirigente della questura dopo lo sgombero del porto, condannati

TRIESTE - Il tribunale di Trieste ha condannato una cinquantottenne e un quarantottenne residenti nel capoluogo regionale per aver diffamato, ai tempi dello sgombero del varco IV dello scalo giuliano, l'alto dirigente della questura Leonardo Boido. Il giudice Luca Carboni ha accolto la richiesta del pubblico ministero Chiara De Grassi che aveva formulato l'istanza a procedere nei confronti di Mariella Chermaz e Lorenzo Gentile. Per entrambi, Carboni ha disposto il pagamento di una multa pari a 500 euro, oltre al risarcimento danni di complessivi 3.000 euro e alle spese legali. Nel registro degli indagati per i fatti sopra ascritti era finita anche Jessica Pelizon, che però è stata assolta.

Le accuse

Secondo l'accusa, i due avevano "offeso la reputazione" del capo di gabinetto della questura giuliana durante le proteste organizzate dal movimento No Green Pass all'ingresso del varco IV del porto. Leonardo Boido era stato chiamato in causa impropriamente, in quanto nei post pubblicati dai soggetti finiti nel mirino della magistratura, l'alto dirigente di polizia era stato scambiato per il vicequestore Fabio Soldatich, all'epoca dirigente della polizia di frontiera che aveva impartito l'ordine di sgombero dell'area. Quella emessa nei giorni scorsi (le motivazioni verranno depositate entro i prossimi 15 giorni), è l'ennesima condanna per il reato di diffamazione nei confronti di esponenti del dissenso maturato nell'autunno del 2021, a seguito dell'introduzione dell'obbligo di certificazione verde disposto dal governo Draghi durante una delle fasi più critiche della gestione pandemica.