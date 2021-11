No Green Pass: sabato in piazza Vittorio Veneto un’altra manifestazione

Un'altra manifestazione No Green Pass, a pochi giorni dall'entrata in vigore della versione "super", è in programma sabato 4 dicembre alle 15:00 in piazza Vittorio Veneto. Si tratta della giornata di mobilitazione nazionale "No Draghi No", organizzata dal movimento Fronte del dissenso. La protesta sarà rivolta "contro il Super Green Pass, lo stato d'emergenza, la dittatura sanitaria", ed eventi analoghi saranno organizzati in altri capoluoghi di regione.