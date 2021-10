No Green Pass, oltre 10 mila persone in corteo

Nel pomeriggio di oggi 11 ottobre moltissimi manifestanti hanno preso parte al quarto corteo in un mese

Quando la testa aveva oltrepassato la Stazione Rogers la coda non si era ancora mossa. I numeri del corteo anti Green Pass che anche oggi 11 ottobre ha "paralizzato" il centro di Trieste sono impressionanti. Più di diecimila i manifestanti (secondo la questura giuliana) che hanno preso parte alla protesta. In avvio di corteo cori contro gli organi di informazione e i giornalisti. Massiccia la presenza dei lavoratori portuali. La notizia è in aggiornamento.