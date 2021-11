Puzzer in presidio a Roma aspetta Draghi e il Papa: svelata la protesta “a sorpresa” (IL VIDEO)

Stefano Puzzer va in Piazza del Popolo a Roma, si siede su una panca e non se ne andrà finché Draghi, il Papa, la Russia, gli Usa e l’Ue (ognuno dei quali con una sedia dedicata) non gli daranno udienza. Ecco svelata in un video su Facebook la protesta "a sorpresa” annunciata dal leader dei No Green Pass la settimana scorsa.