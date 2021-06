Distribuisce volantini senza mascherina e si rifiuta di farsi identificare: denunciato

È successo sul sagrato della chiesa di via Rossetti. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica

Via Domenico Rossetti

Ieri mattina la Polizia di Stato ha denunciato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità un triestino del 1953. L’uomo stava distribuendo dei volantini sul sagrato della chiesa di via Rossetti e, a seguito di un diverbio, è stato richiesto tramite il 112 l’intervento di una Volante.

Giunti sul posto, ricostruito l’episodio, gli operatori hanno cercato di identificarlo e, attesa la normativa antipandemica, lo hanno invitato ad indossare un dispositivo di protezione per la bocca e per il naso visto che durante la consegna dei volantini non veniva rispettato il distanziamento sociale.

Visti i rifiuti dell’uomo, gli agenti lo hanno accompagnato negli Uffici del Polo San Sabba e, dopo le formalità di rito, è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica.