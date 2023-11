"Intimidazioni, offese e bugie non sono più tollerabili"

TRIESTE - "Le intimidazioni, le offese e le bugie che continuamente vengono affermate in pubblico da chi porta responsabilità di amministrare e gestire la cosa pubblica non sono più tollerabili, ma non ci faranno desistere dall’impegno che assunto nei confronti dei cittadini di Trieste che credono nella trasparenza, nella partecipazione nonché nella tutela del bene pubblico, finalità che non appartengono a coloro che oggi amministrano la città". Il giorno dopo la presentazione del progetto definitivo della cabinovia urbana, il Comitato No Ovovia replica alle dichiarazioni di Giulio Bernetti con un duro comunicato stampa.

"Non ha mai risposto"

"Prendiamo atto che la presentazione fatta ieri dall’amministrazione comunale del progetto definitivo è improntata ancora una volta ad una comunicazione a senso unico in quanto il confronto con i portatori di interesse continua ad essere escluso, impedendo così qualsiasi possibilità di interloquire con chi sta predisponendo i contenuti del progetto e le modalità della sua realizzazione". Starc e compagni si sarebbero aspettati la presenza dei tecnici "che firmano il progetto e se ne assumono le responsabilità visto che l'opinione pubblica ha posto domande sensate alle quali il Comune non ha mai risposto".

"Le nostre analisi e dati"

Al Comitato non sono andati giù i termini, definiti "sprezzanti", utilizzati da Bernetti per tagliare corto sulle numerose obiezioni avanzate dal sodalizio ambientalista nei confronti dell'opera. Il riferimento è alla frase, apparsa sulle slide di presentazione, e letta ad alta voce dal direttore dei Lavori pubblici: "le narrazioni contrarie all’opera si fondano su opinioni e valutazioni di pancia che, per quanto rispettabili, non hanno alcuna base scientifica". "Non ci siamo mai permessi di esprimere giudizi sull’operato dei tecnici preposti alla stesura degli elaborati presi in esame - scrive Starc -, ma solo analisi e dati con cui si contestano gli assunti che sono alla base del progetto cabinovia".

"In Comune c'è un certo nervosismo"

I No Ovovia sostengono di non essere mai stati smentiti o contestati dai progettisti. "In certi casi le nostre osservazioni sono servite a correggere quanto proposto. Il modo offensivo conferma che è più facile per loro presentare immagini che confrontarsi sui problemi reali, quali la bora, i mutamenti climatici, la situazione idrogeologica, i costi di gestione, ecc, tutti temi sollevati ai quali non si è mai data una risposta seria e documentata. Il comportamento del Comune potrebbe significare una mancanza di argomenti, un certo nervosismo e la paura di vedere tutto il castello crollare".