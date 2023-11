I No ovovia portano il match a Bruxelles: verso la petizione al parlamento europeo

TRIESTE - Il punto della situazione sullo stato dei procedimenti, la petizione al parlamento europeo e una visita guidata al bosco Bovedo. La presentazione del progetto definitivo della cabinovia urbana ha fatto entrare nel vivo il dibattito sull'opera fortemente voluta dall'amministrazione comunale e finanziata con le risorse del Pnrr. Il Comune tira diritto, mentre il Comitato No Ovovia riorganizza le azioni di dissenso, cercando la via per portare all'attenzione di Bruxelles le proprie motivazioni. Per farlo verrà indetta una raccolta firme utile a presentare una petizione in sede europea. I contenuti dell'operazione verranno illustrati domani 29 novembre nel corso di una conferenza indetta presso il Circolo della stampa alle 10:30.

Domenica 3 dicembre visita al bosco Bovedo

Nel frattempo Legambiente e WWF organizzano, per domenica 3 dicembre, una visita al bosco Bovedo. L'evento è inserito all'interno delle celebrazioni locali per la giornata nazionale degli alberi e verrà guidato da Marisa Vidali, già curatrice dell'Herbarium Universitatis Tergestinae del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli Studi di Trieste. Partecipazione gratuita (richiesta la prenotazione, va inviata una mail a info@legambientetrieste.it), ma limitata a 25 persone. Appuntamento alle 10 presso il parcheggio dell'obelisco a Opicina. "Questo patrimonio di biodiversità - scrivono i sodalizi ambientalisti - rischia di essere irrimediabilmente compromesso dalla realizzazione del progetto della cabinovia, che prevede la capitozzatura e/o il taglio di oltre 1000 alberi ad alto fusto, l’alterazione della copertura del suolo e la frammentazione degli habitat naturali, con grave alterazione dell’equilibrio biologico, ecologico e idrogeologico".