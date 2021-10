In piazza Unità arriva il "No paura day"

Domenica 24 ottobre, alle ore 17, si terrà in piazza il "No paura day", organizzato dal Coordinamento 15 ottobre. I relatori che prenderanno parte alla manifestazione "per la libertà e contro ogni dittatura" sono:

- Paolo Sceusa (Presidente Sez.em. S.C. Cassazione)

- Paolo Sensini (Analista Geopolitico)

- Stefano Scoglio (Ricercatore Scientifico)

- Stefano Fari (Imprenditore Turistico Baia di Sistiana)

- Manuela Zorzi (Sociologa)

- Marco Bertali (Psicoterapeuta)

- Flavio Furian (Artista)

- Frank Get (Musicista)